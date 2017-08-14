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Zigzag2_R_channel_System - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора Zigzag2_R_channel, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на вершинах ЗигЗага.
При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Зеленый - рост финансового актива, розовый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.
При работе с данным индикатором следует учитывать тот факт, что исходный ЗигЗаг, на вершинах которого и построен канал, является перерисовывающимся.
Рис.1. Zigzag2_R_channel
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода индикатора RSI для каждого таймфрейма в виде текстового блока.Psychological_HTF
Индикатор Psychological с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Stopreversal.New Random
Торговля на основе генератора случайных чисел или в одной из последовательностей: BUY - SELL - BUY или SELL - BUY - SELL.