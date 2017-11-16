请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
本指标使用 Zigzag2_R_channel 指标通道实现了一个突破系统，并且在价格突破由之字转向顶点绘制的通道时会生成提醒，发送推送通知和电子邮件通知。
当价格出了灰色通道时，烛形的颜色根据趋势的方向而改变，绿色表示金融资产价格的上涨，粉色表示它的下跌。亮色表示趋势的方向和烛形的方向是一致的，当烛形方向和趋势方向有冲突时显示暗色。
当使用这个指标时，要记住的是，用于建立通道的之字转向指标是一种会重绘的指标。
图 1. Zigzag2_R_channel
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18939
