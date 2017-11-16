本指标使用 Zigzag2_R_channel 指标通道实现了一个突破系统，并且在价格突破由之字转向顶点绘制的通道时会生成提醒，发送推送通知和电子邮件通知。

当价格出了灰色通道时，烛形的颜色根据趋势的方向而改变，绿色表示金融资产价格的上涨，粉色表示它的下跌。亮色表示趋势的方向和烛形的方向是一致的，当烛形方向和趋势方向有冲突时显示暗色。

当使用这个指标时，要记住的是，用于建立通道的之字转向指标是一种会重绘的指标。

图 1. Zigzag2_R_channel