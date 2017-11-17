Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso do canal do indicador <Zigzag2_R_channel, com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push durante o rompimento do canal construído com base nos topos do ZigZag:

Se o preço sair do canal cinza, a vela aparecerá na cor que corresponde à direção da tendência. Verde — crescimento do ativo financeiro; cor-de-rosa — queda do ativo financeiro. As cores brilhantes correspondem à coincidência entre a direção da vela e a direção da tendência, enquanto as cores escuras indicam a oposição entre a direção da vela e a direção da tendência.

Ao trabalhar com esse indicador, você deve levar em conta o fato de que o ZigZag de origem, em cujos topos é construído o canal, é redesenhado.

Fig.1. Zigzag2_R_channel