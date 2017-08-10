Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Zigzag2_R_channel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1135
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: MetaQuotes Software Corp.
Canal construido con los picos y los valles del indicador de Zigzag2_R_Color.
Fig. 1. Indicador Zigzag2_R_channel
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18650
ZigZag_channel
Canal construido con los picos y los valles del indicador de Zigzag.Boa_ZigZag_channel
Canal construido con los picos y los valles del indicador de Zigzag Boa_ZigZag
CMqlParams
Clase-contenedor que usa una cadena de métodos para la adición rápida de parámetros y la eliminación de líneas de código.Color_QEMA_Envelopes_Digit_System
Indicador que implementa un sistema de ruptura con uso del canal Color_QEMA_Envelopes_Digit.