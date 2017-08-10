CodeBaseSecciones
Indicadores

Zigzag2_R_channel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1135
Ranking:
(21)
Publicado:
Autor real: MetaQuotes Software Corp.

Canal construido con los picos y los valles del indicador de Zigzag2_R_Color.

Fig. 1. Indicador Zigzag2_R_channel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18650

