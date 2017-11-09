und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Zigzag2_R_channel_System - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1181
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem unter Verwendung des Indikatorkanals Zigzag2_R_channel und generiert Alarme, sendet Benachrichtigungen per Push und E-Mail, wenn der Preis den durch die Zacken des ZigZag gezogenen Kanal durchbricht.
Wenn der Preis den grauen Kanal verlässt, ändert sich die Kerzenfarbe entsprechend der Trendrichtung. Grün für ein Steigen der Werte eines Wertpapiers, rosa Farbe für das Fallen. Helle Farben kennzeichnen die Übereinstimmung der Richtungen von Trend und Kerze. Dunkle Farben zeigen, dass die Richtungen von Kerze und Trend sich widersprechen.
Bei der Verwendung dieses Indikators ist zu beachten, dass der originale ZigZag, durch deren Zacken der Kanal ermittelt wird, ein Indikator ist, der seine Werte ändern kann (redrawing).
Abb. 1. Zigzag2_R_channel
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18939
Der Indikator zeigt einen Textblock mit Werten der RSI mit einer nutzerdefinierten Periodenlänge für jeden Zeitrahmen.Psychological_HTF
Der Psychological Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.
Ein Handelssystem, das auf dem Indikator Stopreversal basiert.MASi_WaveHist
Dies ist eine Umsetzung des von Raghee Horner beschriebenen Marktzyklusindikators.