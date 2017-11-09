Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem unter Verwendung des Indikatorkanals Zigzag2_R_channel und generiert Alarme, sendet Benachrichtigungen per Push und E-Mail, wenn der Preis den durch die Zacken des ZigZag gezogenen Kanal durchbricht.

Wenn der Preis den grauen Kanal verlässt, ändert sich die Kerzenfarbe entsprechend der Trendrichtung. Grün für ein Steigen der Werte eines Wertpapiers, rosa Farbe für das Fallen. Helle Farben kennzeichnen die Übereinstimmung der Richtungen von Trend und Kerze. Dunkle Farben zeigen, dass die Richtungen von Kerze und Trend sich widersprechen.

Bei der Verwendung dieses Indikators ist zu beachten, dass der originale ZigZag, durch deren Zacken der Kanal ermittelt wird, ein Indikator ist, der seine Werte ändern kann (redrawing).

Abb. 1. Zigzag2_R_channel