この指標はZigzag2_R_channel指標チャネルを使用してブレークアウトシステムを実装し、価格がジグザグのピークを通って描画されたチャネルを通り抜けたときにアラートを生成し、プッシュ通知と電子メール通知を送信します。

価格が灰色のチャネルを出ると、ローソク足の色がトレンド方向に対応する色に変わります。金融資産の増加は緑色で、減少は桃色です。明るい色は、トレンド方向とローソク足の方向が一致していることを示し、暗い色は、それらが反対であることを示します。

この指標を使用するにあたって、チャネル構築のためのピークを使用するソースジグザグは再描画指標であることに留意してください。

図1 Zigzag2_R_channel