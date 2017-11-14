無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Zigzag2_R_channel_System - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 1370
-
この指標はZigzag2_R_channel指標チャネルを使用してブレークアウトシステムを実装し、価格がジグザグのピークを通って描画されたチャネルを通り抜けたときにアラートを生成し、プッシュ通知と電子メール通知を送信します。
価格が灰色のチャネルを出ると、ローソク足の色がトレンド方向に対応する色に変わります。金融資産の増加は緑色で、減少は桃色です。明るい色は、トレンド方向とローソク足の方向が一致していることを示し、暗い色は、それらが反対であることを示します。
この指標を使用するにあたって、チャネル構築のためのピークを使用するソースジグザグは再描画指標であることに留意してください。
図1 Zigzag2_R_channel
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18939
