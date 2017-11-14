コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

up3x1 Investor - MetaTrader 5のためのエキスパート

Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
855
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイディアの著者PPPMQL5 code authorbarabashkakvn

このエキスパートアドバイザーの取引は、外国為替市場における重要な経済指標の発表に起因するパニックに焦点を当てています。ローソク足の高安値と始終値が分析されます。

エキスパートアドバイザーパラメータはEUR/USD H1のために構成されています。$1000以上の初期資本が推奨されています。リスクファクターを増やして利益を上げようとすることもできますが、マネーマネジメントルールに固執してそのまま使用する方がいいです。


入力パラメータ

  • 取引パラメータ
    • Stop Loss（ピップ単位） - 決済逆指値
    • Take Profit（ピップ単位） - 決済指値
    • Trailing Stop（ピップ単位） - トレール値
    • Trailing Step（ピップ単位） - トレールストップ値
    • Risk in percent for a deal from a free margin - 余剰証拠金のパーセンテージとしての取引あたりのリスク
    • Decreased factor (based on the history of trading) - この係数は負け取引で使われます
    • History days (only if "Decreased factor" > 0) - 取引履歴を分析する際の日数
  • 差分パラメータ
    • Difference high#1 minus low#1（ピップ単位） - ローソク足の高値ー安値の最小値
    • Difference open#1 minus close#1（ピップ単位） - ローソク足の始値ー終値の最小値


EURUSD H1でのテスト例：

up3x1 Investorテスト

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18893

