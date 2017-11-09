Autor der Idee: PPP, MQL5 code author: barabashkakvn.

Der Handel des Expert Advisors konzentriert sich auf die Panik, die durch die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsindikatoren auf dem FOREX-Markt verursacht wird: Wir analysieren die Hochs-Tiefs und die Eröffnung-Schlusskurse der Kerzen.

Die Parameter des Expert Advisors sind für den Handel mit EUR/USD, H1 abgestimmt. Empfohlenes Anfangskapital ist $1000 oder mehr. Um den Gewinn zu erhöhen können Sie den Faktor des Risikos erhöhen, obwohl es besser ist bei den Regeln des Geldmanagement zu bleiben und sie unverändert anzuwenden.





Eingabeparameter

Handelsparameter Stop Loss (in pips) - Stop Loss. Take Profit (in pips) - Take Profit. Trailing Stop (in pips) - Trailing-Stopp. Trailing Step (in pips) - Schrittweite der Trailing-Stopps. Risk in percent for a deal from a free margin - Risiko je Position als Prozentsatz des freien Margins. Decreased factor (based on the history of trading) - dieser Faktor wird bei Verlusten verwendet. History days (only if "Decreased factor" > 0) - Anzahl der Tage für die Analyse der historischen Positionen.

Parameter für Differenzen Difference high#1 minus low#1 (in pips) - Minimum von Hoch minus Tief der Kerze; Difference open#1 minus close#1 (in pips) - Minimum von Eröffnungs- minus Schlusskurs der Kerze.







Testbeispiel mit EURUSD, H1: