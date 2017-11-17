CodeBaseSeções
up3x1 Investor - expert para MetaTrader 5

Autor da ideia - PPP, autor do código mql5 - barabashkakvn.

Advisor que opera focado no pânico após a liberação de fortes indicadores econômicos no mercado de moedas: analisamos High-Low e o tamanho Open-Close do candle.

Os parâmetros do Advisor são projetados para negociar em EUR/USD em dados horário. Recomenda-se utilizar um depósito de US$ 1 000. Você pode aumentar os lucros através do aumento do fator de risco, mas é melhor ficar com o controle de capital.


Parâmetros de entrada

  • Trade parameters
    • Stop Loss (in pips).
    • Take Profit (in pips);
    • Trailing Stop (in pips);
    • Trailing Step (in pips);
    • Risk in percent for a deal from a free margin - porcentagem de risco de transação a partir da margem livre;
    • Decreased factor (based on the history of trading) - fator de redução (no caso de operações fechadas em perda);
    • History days (only if "Decreased factor" > 0) - número de dias para analisar o histórico de negociação.
  • Difference parameters
    • Difference high#1 minus low#1 (in pips) - magnitude mínima do candle High menos Low;
    • Difference open#1 minus close#1 (in pips) - magnitude mínima do candle Open menos Close;


Exemplo de teste em EURUSD, H1

up3x1 Investor test

