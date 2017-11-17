Autor da ideia - PPP, autor do código mql5 - barabashkakvn.

Advisor que opera focado no pânico após a liberação de fortes indicadores econômicos no mercado de moedas: analisamos High-Low e o tamanho Open-Close do candle.

Os parâmetros do Advisor são projetados para negociar em EUR/USD em dados horário. Recomenda-se utilizar um depósito de US$ 1 000. Você pode aumentar os lucros através do aumento do fator de risco, mas é melhor ficar com o controle de capital.





Parâmetros de entrada

Trade parameters Stop Loss (in pips) . Take Profit (in pips) ; Trailing Stop (in pips) ; Trailing Step (in pips) ; Risk in percent for a deal from a free margin - porcentagem de risco de transação a partir da margem livre; Decreased factor (based on the history of trading) - fator de redução (no caso de operações fechadas em perda); History days (only if "Decreased factor" > 0) - número de dias para analisar o histórico de negociação.

Difference parameters Difference high#1 minus low#1 (in pips) - magnitude mínima do candle High menos Low; Difference open#1 minus close#1 (in pips) - magnitude mínima do candle Open menos Close;







Exemplo de teste em EURUSD, H1