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up3x1 Investor - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - PPP, автор MQL5-кода - barabashkakvn.
Советник осуществляет торговлю, ориентированную на панику после выхода весомых экономических показателей на рынке FOREX: анализируем размер свечи High-Low и размер свечи Open-Close.
Параметры советника ориентированы на торговлю по EUR/USD по часовым данным. Рекомендуется использовать депозит от $1000. Можно увеличить прибыль, увеличив фактор риска, но лучше придерживаться мани-менеджмента и использовать как есть.
Входные параметры
- Trade parameters
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
- Take Profit (in pips) - тейк профит;
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
- Risk in percent for a deal from a free margin - процент риска на сделку от свободной маржи;
- Decreased factor (based on the history of trading) - уменьшающий фактор (в случае наличия сделок закрытых в убытке);
- History days (only if "Decreased factor" > 0) - количество дней для анализа торговой истории.
- Difference parameters
- Difference high#1 minus low#1 (in pips) - минимальная величина свечи High минус Low;
- Difference open#1 minus close#1 (in pips) - минимальная величина свечи Open минус Close.
Пример теста на EURUSD, H1
Индикатор Derivative, построенный в виде цветной гистограммы с дополнительным усреднением.ATRValues
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода ATR для каждого таймфрейма в виде текстового блока.
Открываем позицию, противоположную закрытой. Обработка транзакций в функции OnTradeTransaction.Конвертер HTML-файлов для календаря экономических событий
Конвертер HTML-файлов для календаря экономических событий. Разбирает страницу, загруженную с сайта http://www.investing.com/economic-calendar, и формирует CSV-файл со списком новостей.