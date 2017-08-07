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Советники

up3x1 Investor - эксперт для MetaTrader 5

izhutov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2233
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - PPP, автор MQL5-кода - barabashkakvn.

Советник осуществляет торговлю, ориентированную на панику после выхода весомых экономических показателей на рынке FOREX: анализируем размер свечи High-Low и размер свечи Open-Close.

Параметры советника ориентированы на торговлю по EUR/USD по часовым данным. Рекомендуется использовать депозит от $1000. Можно увеличить прибыль, увеличив фактор риска, но лучше придерживаться мани-менеджмента и использовать как есть.


Входные параметры

  • Trade parameters
    • Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
    • Take Profit (in pips) - тейк профит;
    • Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
    • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
    • Risk in percent for a deal from a free margin - процент риска на сделку от свободной маржи;
    • Decreased factor (based on the history of trading) - уменьшающий фактор (в случае наличия сделок закрытых в убытке);
    • History days (only if "Decreased factor" > 0) - количество дней для анализа торговой истории.
  • Difference parameters
    • Difference high#1 minus low#1 (in pips) - минимальная величина свечи High минус Low;
    • Difference open#1 minus close#1 (in pips) - минимальная величина свечи Open минус Close.

Пример теста на EURUSD, H1

up3x1 Investor test

ColorDerivative ColorDerivative

Индикатор Derivative, построенный в виде цветной гистограммы с дополнительным усреднением.

ATRValues ATRValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода ATR для каждого таймфрейма в виде текстового блока.

Opposite trade Opposite trade

Открываем позицию, противоположную закрытой. Обработка транзакций в функции OnTradeTransaction.

Конвертер HTML-файлов для календаря экономических событий Конвертер HTML-файлов для календаря экономических событий

Конвертер HTML-файлов для календаря экономических событий. Разбирает страницу, загруженную с сайта http://www.investing.com/economic-calendar, и формирует CSV-файл со списком новостей.