Автор идеи - PPP, автор MQL5-кода - barabashkakvn.

Советник осуществляет торговлю, ориентированную на панику после выхода весомых экономических показателей на рынке FOREX: анализируем размер свечи High-Low и размер свечи Open-Close.

Параметры советника ориентированы на торговлю по EUR/USD по часовым данным. Рекомендуется использовать депозит от $1000. Можно увеличить прибыль, увеличив фактор риска, но лучше придерживаться мани-менеджмента и использовать как есть.





Входные параметры

Trade parameters Stop Loss (in pips) - стоп лосс; Take Profit (in pips) - тейк профит; Trailing Stop (in pips) - трейлинг; Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга; Risk in percent for a deal from a free margin - процент риска на сделку от свободной маржи; Decreased factor (based on the history of trading) - уменьшающий фактор (в случае наличия сделок закрытых в убытке); History days (only if "Decreased factor" > 0) - количество дней для анализа торговой истории.

Difference parameters Difference high#1 minus low#1 (in pips) - минимальная величина свечи High минус Low; Difference open#1 minus close#1 (in pips) - минимальная величина свечи Open минус Close.



Пример теста на EURUSD, H1