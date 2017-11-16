思路的作者: PPP, MQL5 代码作者: barabashkakvn.

EA 的交易集中于由外汇市场经济日历上发布的重大经济指示的恐慌: 我们分析烛形的最高价－最低价和开盘价－收盘价。

EA交易的参数配置于在 H1 上交易 EUR/USD. 推荐的初始存款是 $1000 或者更高。您可以尝试通过增加风险因数来增加利润，但是最好还是坚持资金管理规则并合理使用它们。





输入参数

Trade parameters Stop Loss (in pips) - 止损值. Take Profit (in pips) - 获利值. Trailing Stop (in pips) - 跟踪止损值. Trailing Step (in pips) - 跟踪止损步长. Risk in percent for a deal from a free margin - 每个交易的风险占可用保证金的百分比. Decreased factor (based on the history of trading) - 这个因数在有亏损交易的时候使用. History days (only if "Decreased factor" > 0) - 分析交易历史的天数.

不同的参数 Difference high#1 minus low#1 (in pips) - 烛形最高价减去最低值的最小值; Difference open#1 minus close#1 (in pips) - 烛形开盘价减去收盘价的最小值.







在 EURUSD, H1 上测试的实例: