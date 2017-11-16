代码库部分
ColorDerivative - MetaTrader 5脚本

真实作者: Scriptong

Derivative(衍生)指标实现为彩色柱形图，加上额外的平均。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的详细描述在文章 不使用额外缓冲区进行中间计算来平均价格序列 中。

图 1. ColorDerivative 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18867

VolatilityValues VolatilityValues

本指标显示了一个文字方块，其中包含了用户定义了每个时段周期数的 Volatility(动荡性)指标值。

AutoSLTP AutoSLTP

为所有开启的订单设置止损和获利的辅助工具。交易品种设置，仓位类型，止损和获利是在外部文件中指定的.

新随机数 新随机数

根据随机数生成器或者下面的序列来进行交易: 买入－卖出－买入或者卖出－买入－卖出.

up3x1 Investor up3x1 Investor

烛形大小分析，交易系统的想法是: 烛形的参数在新闻发布后会受影响.