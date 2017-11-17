Participe de nossa página de fãs
ColorDerivative - indicador para MetaTrader 5
- 1232
Autor real: Scriptong
Indicador Derivative na forma de histograma colorido com média adicional.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem usar buffers adicionais" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador ColorDerivative
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18867
