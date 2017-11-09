CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

ColorDerivative - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
815
(19)
ColorDerivative.mq5 (15.28 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Ursprünglicher Autor: Scriptong

Der Indikator Derivative, implementiert als farbiges Histogramm mit einer zusätzlichen Mittelung.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die detaillierte Beschreibung der Klassen finden Sie im Artikel Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer.

Abb. 1. Der Indikator ColorDerivative

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18867

