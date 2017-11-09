und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ursprünglicher Autor: Scriptong
Der Indikator Derivative, implementiert als farbiges Histogramm mit einer zusätzlichen Mittelung.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die detaillierte Beschreibung der Klassen finden Sie im Artikel Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer.
Abb. 1. Der Indikator ColorDerivative
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18867
