コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorDerivative - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
936
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ColorDerivative.mq5 (15.28 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：Scriptong

色ヒストグラムの形で実装され追加平均機能を持つDerivative指標です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　ColorDerivative指標

図1　ColorDerivative指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18867

VolatilityValues VolatilityValues

この指標は、各時間枠でユーザ定義ボラティリティ期間の値を含むテキストブロックを表示します。

AutoSLTP AutoSLTP

この補助的ツールは全てのポジションに決済逆指値と決済指値を設定します。銘柄設定、ポジションの種類、決済逆指値と決済指値は外部ファイルで指定されます。

New Random New Random

乱数生成器または買売買、売買売のシーケンスのいずれかに基づく取引です。

up3x1 Investor up3x1 Investor

ローソク足のサイズの分析です。この取引システムのアイディアは、ニュースリリース後のローソク足パラメータは重要だということです。