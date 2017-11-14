無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorDerivative - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：Scriptong
色ヒストグラムの形で実装され追加平均機能を持つDerivative指標です。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 ColorDerivative指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18867
