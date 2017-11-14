実際の著者：Scriptong

色ヒストグラムの形で実装され追加平均機能を持つDerivative指標です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 ColorDerivative指標