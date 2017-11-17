Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
VolatilityValues - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1392
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: Mohit Marwaha
O indicador mostra o valor do período - do indicador Volatility - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto. As dimensões do bloco de texto podem ser alterada pelo usuário. O indicador também tem a capacidade de alterar a fonte do texto e remover os timeframes não utilizados. O número máximo de indicadores exibidos simultaneamente é de dez.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18866
O assistente posiciona Stop Loss e Take Profit para todas as posições abertas. Configurações para os símbolos, tipos de posição, Stop Loss e Take Profit são definidas em um arquivo externo.Last ZZ50
Estratégia com base no indicador ZigZag e ordens pendentes.
Indicador Derivative na forma de histograma colorido com média adicionalNew Random
Negociação com base no gerador de números aleatórios ou em um da sequência: BUY - SELL - BUY ou SELL - BUY - SELL.