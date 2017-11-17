CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

VolatilityValues - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1392
Avaliação:
(14)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: Mohit Marwaha

O indicador mostra o valor do período - do indicador Volatility - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto. As dimensões do bloco de texto podem ser alterada pelo usuário. O indicador também tem a capacidade de alterar a fonte do texto e remover os timeframes não utilizados. O número máximo de indicadores exibidos simultaneamente é de dez.

Fig.1. Indicador VolatilityValues

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18866

AutoSLTP AutoSLTP

O assistente posiciona Stop Loss e Take Profit para todas as posições abertas. Configurações para os símbolos, tipos de posição, Stop Loss e Take Profit são definidas em um arquivo externo.

Last ZZ50 Last ZZ50

Estratégia com base no indicador ZigZag e ordens pendentes.

ColorDerivative ColorDerivative

Indicador Derivative na forma de histograma colorido com média adicional

New Random New Random

Negociação com base no gerador de números aleatórios ou em um da sequência: BUY - SELL - BUY ou SELL - BUY - SELL.