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VolatilityValues - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Mohit Marwaha
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода индикатора Volatility для каждого таймфрейма в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем. Индикатор также имеет возможность менять шрифт используемого текста и убирать отображение неиспользуемых таймфреймов. Максимальное количество одновременно отображаемых индикаторов - десять.
Last ZZ50
Стратегия на основе индикатора ZigZag и отложенных ордерах.Four_MA_Strength_HTF
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