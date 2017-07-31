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Индикаторы

VolatilityValues - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2321
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Mohit Marwaha

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода индикатора Volatility для каждого таймфрейма в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем. Индикатор также имеет возможность менять шрифт используемого текста и убирать отображение неиспользуемых таймфреймов. Максимальное количество одновременно отображаемых индикаторов - десять.

Рис.1. Индикатор VolatilityValues

Last ZZ50 Last ZZ50

Стратегия на основе индикатора ZigZag и отложенных ордерах.

Four_MA_Strength_HTF Four_MA_Strength_HTF

Индикатор Four_MA_Strength с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AutoSLTP AutoSLTP

Помощник выставляет Stop Loss и Take Profit для всех открытых позиций. Настройки для символа, типа позиции, Stop Loss и Take Profit задаются во внешнем файле.

ATRValues ATRValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода ATR для каждого таймфрейма в виде текстового блока.