CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

VolatilityValues - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
810
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) ansehen
Volatility.mq5 (4.86 KB) ansehen
VolatilityValues.mq5 (28.27 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ursprünglicher Autor: Mohit Marwaha

Der Indikator zeigt einen Textblock mit Werten der Volatilität mit einer nutzerdefinierten Periodenlänge für jeden Zeitrahmen. Die Größe des Textblocks kann angepasst werden. Es kann auch der Schrifttyp geändert und nicht die verwendetet Zeitrahmen unterdrückt werden. Maximal können 10 Indikatoren gleichzeitig gezeigt werden.

Abb. 1. Der Indikator VolatilityValues

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18866

AutoSLTP AutoSLTP

Dieses Hilfsinstrument setzt Stop Loss und Take Profit für alle offenen Orders. Symboleinstellungen, Positionsart, Stop Loss und Take Profit werden in einer externen Datei angegeben.

Last ZZ50 Last ZZ50

Die Strategie basiert auf dem ZigZag-Indikator und Pending-Orders.

ColorDerivative ColorDerivative

Der Indikator Derivative, implementiert als farbiges Histogramm mit einer zusätzlichen Mittelung.

New Random New Random

Ein Handel auf der Basis eines Zufallszahlengenerators oder eine der folgenden Reihenfolge: KAUF - VERKAUF - KAUF oder VERKAUF - KAUF - VERKAUF.