Last ZZ50 - Asesor Experto para MetaTrader 5
Estrategia basada en el indicador ZigZag y órdenes pendientes.
El código nació del tema Estrategia basada en el indicador "ZigZag" - "Last ZZ50".
Autor de la idea - Vitaly Muzichenko, implementación del código MQL5 - Vladimir Karputov.
Principio general de la estrategia "Last ZZ50":
En el indicador ZigZag siempre analizamos los dos últimos rayos: AB y BC. El rayo AB es el rayo que aún no se ha fijado y puede cambiarse (el punto A puede cambiar su posición).
Las órdenes pendientes se colocan a mitad del rayo AB y BC con un cálculo tal que:
- La activación de una orden pendiente en el rayo AB es un caso de continuación de la tendencia, que demuestra el rayo BC;
- La activación de una orden pendiente en el rayo BC es un caso de viraje de la tendencia, que demuestra el rayo BC;
Puesto que el rayo AB es un rayo que aún no se ha fijado y puede cambiar (el punto A puede cambiar su posición), la orden pendiente se modificará todo el tiempo de forma que su precio esté siempre a la mitad del rayo AB.
El trailing de las posiciones abiertas funciona según la norma: esperamos a que la posición esté en beneficios (sin tener en cuenta la comisión y el swap) en un mínimo de (Trailing Stop + Trailing Step) puntos, y entonces incluiremos el trailing para esta posición.
En este asesor se ha implementado la visualización del proceso de búsqueda de picos: el indicador calculado es añadido al gráfico, y también se representan tres líneas verticales que se prolongan a través de los puntos A, B y C:
