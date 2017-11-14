コードベースセクション
Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) ビュー
Volatility.mq5 (4.86 KB) ビュー
VolatilityValues.mq5 (28.27 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

実際の著者：Mohit Marwaha

この指標は、各時間枠でユーザ定義ボラティリティ期間の値を含むテキストブロックを表示します。テキストブロックのサイズはカスタマイズ可能です。テキストフォントを変更したり、未使用の時間枠の表示を無効にすることもできます。同時に表示される指標の最大数は10です。

