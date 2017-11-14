無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
VolatilityValues - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 969
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：Mohit Marwaha
この指標は、各時間枠でユーザ定義ボラティリティ期間の値を含むテキストブロックを表示します。テキストブロックのサイズはカスタマイズ可能です。テキストフォントを変更したり、未使用の時間枠の表示を無効にすることもできます。同時に表示される指標の最大数は10です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18866
AutoSLTP
この補助的ツールは全てのポジションに決済逆指値と決済指値を設定します。銘柄設定、ポジションの種類、決済逆指値と決済指値は外部ファイルで指定されます。Last ZZ50
戦略はジグザグ指標と未決注文に基づいています。
ColorDerivative
色ヒストグラムの形で実装され追加平均機能を持つDerivative指標New Random
乱数生成器または買売買、売買売のシーケンスのいずれかに基づく取引です。