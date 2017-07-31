Автор идеи: Vitaly Muzichenko

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov

Стратегия на основе индикатора ZigZag и отложенных ордерах.

Код родился в ветке Стратегия на базе индикатора "ZigZag" - "Last ZZ50".

Общий принцип стратегии "Last ZZ50":

В индикаторе ZigZag всегда рассматриваем два последних луча: AB и BC. Луч AB - это луч, который еще не зафиксирован и может меняться (точка A может менять свое положение).

Отложенные ордера выставляются посередине луча AB и BC с таким расчетом, что:

Срабатывание отложенного ордера на луче AB - это случай продолжения тенденции, которую демонстрирует луч BC ;

- это случай тенденции, которую демонстрирует луч ; Срабатывание отложенного ордера на луче BC - это случай разворота тенденции, которую демонстрирует луч BC.

Так как луч AB - это луч, который еще не зафиксирован и может меняться (точка A может менять свое положение), отложенный ордер будет все время модифицироваться так, чтобы его цена была всегда посередине луча AB.

Трейлинг открытых позиций работает по правилу: ждем, когда позиция будет в прибыли (без учета комиссии и свопа) минимум на (Trailing Stop + Trailing Step) пунктов, и тогда включаем для этой позиции трейлинг.

В данном советнике реализована визуализация процесса поиска вершин: расчетный индикатор добавляется на график, а также отображаются три вертикальные линии, которые проводятся через точки A, B и C: