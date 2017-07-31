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Last ZZ50 - эксперт для MetaTrader 5
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Автор идеи: Vitaly Muzichenko
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov
Стратегия на основе индикатора ZigZag и отложенных ордерах.
Код родился в ветке Стратегия на базе индикатора "ZigZag" - "Last ZZ50".
Общий принцип стратегии "Last ZZ50":
В индикаторе ZigZag всегда рассматриваем два последних луча: AB и BC. Луч AB - это луч, который еще не зафиксирован и может меняться (точка A может менять свое положение).
Отложенные ордера выставляются посередине луча AB и BC с таким расчетом, что:
- Срабатывание отложенного ордера на луче AB - это случай продолжения тенденции, которую демонстрирует луч BC;
- Срабатывание отложенного ордера на луче BC - это случай разворота тенденции, которую демонстрирует луч BC.
Так как луч AB - это луч, который еще не зафиксирован и может меняться (точка A может менять свое положение), отложенный ордер будет все время модифицироваться так, чтобы его цена была всегда посередине луча AB.
Трейлинг открытых позиций работает по правилу: ждем, когда позиция будет в прибыли (без учета комиссии и свопа) минимум на (Trailing Stop + Trailing Step) пунктов, и тогда включаем для этой позиции трейлинг.
В данном советнике реализована визуализация процесса поиска вершин: расчетный индикатор добавляется на график, а также отображаются три вертикальные линии, которые проводятся через точки A, B и C:
Индикатор Four_MA_Strength с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.KoliErBands
Еще один вариант полос Боллинджера с использованием в качестве средней линии среднего от максимума и минимума за период.
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода индикатора Volatility для каждого таймфрейма в виде текстового блока.AutoSLTP
Помощник выставляет Stop Loss и Take Profit для всех открытых позиций. Настройки для символа, типа позиции, Stop Loss и Take Profit задаются во внешнем файле.