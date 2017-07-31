CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Last ZZ50 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4480
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Vitaly Muzichenko

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov

Стратегия на основе индикатора ZigZag и отложенных ордерах.

Код родился в ветке Стратегия на базе индикатора "ZigZag" - "Last ZZ50".

Общий принцип стратегии "Last ZZ50":

Стратегия на базе индикатора "ZigZag" - "Last ZZ50"

В индикаторе ZigZag всегда рассматриваем два последних луча: AB и BC. Луч AB - это луч, который еще не зафиксирован и может меняться (точка A может менять свое положение).

Отложенные ордера выставляются посередине луча AB и BC с таким расчетом, что:

  • Срабатывание отложенного ордера на луче AB - это случай продолжения тенденции, которую демонстрирует луч BC;
  • Срабатывание отложенного ордера на луче BC - это случай разворота тенденции, которую демонстрирует луч BC.

Так как луч AB - это луч, который еще не зафиксирован и может меняться (точка A может менять свое положение), отложенный ордер будет все время модифицироваться так, чтобы его цена была всегда посередине луча AB.

Трейлинг открытых позиций работает по правилу: ждем, когда позиция будет в прибыли (без учета комиссии и свопа) минимум на (Trailing Stop + Trailing Step) пунктов, и тогда включаем для этой позиции трейлинг.

В данном советнике реализована визуализация процесса поиска вершин: расчетный индикатор добавляется на график, а также отображаются три вертикальные линии, которые проводятся через точки A, B и C:

Last ZZ50 vline

Four_MA_Strength_HTF Four_MA_Strength_HTF

Индикатор Four_MA_Strength с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

KoliErBands KoliErBands

Еще один вариант полос Боллинджера с использованием в качестве средней линии среднего от максимума и минимума за период.

VolatilityValues VolatilityValues

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода индикатора Volatility для каждого таймфрейма в виде текстового блока.

AutoSLTP AutoSLTP

Помощник выставляет Stop Loss и Take Profit для всех открытых позиций. Настройки для символа, типа позиции, Stop Loss и Take Profit задаются во внешнем файле.