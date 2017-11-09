und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Last ZZ50 - Experte für den MetaTrader 5
Die Strategie basiert auf dem ZigZag-Indikator und Pending-Orders.
Die Code-Idee erschien zum ersten Mal im Forum Thema A strategy based on the ZigZag indicator - "Last ZZ50" (auf Russisch).
Der Autor der Idee: Vitaly Muzichenko, der Autor des MQL5-Codes: Vladimir Karputov.
Allgemeines Prinzip der Strategie "Last ZZ50":
Im ZigZag analysieren wir immer die beiden letzten Linien: AB und BC. Die Linie AB ist noch nicht fixiert und kann sich ändern (die Position von Punkt A kann sich ändern).
Pending-Order werden in der Mitte der Linie AB und BC platziert, so dass:
- Ein Auslösen der Pending-Order von der Linie AB bedeutet eine Fortsetzung des Trends der Linie BC.
- Ein Auslösen der Pending-Order von der Linie BC bedeutet eine Umkehr des Trends der Linie BC.
Da die Linie AB noch nicht fixiert ist und sich ändern kann (die Position des A-Punktes kann sich ändern), wird die Pending-Order die ganze Zeit modifiziert, um ihren Preis in der Mitte von AB zu halten.
Offene Positionen werden nach der folgenden Regel verfolgt: Wir warten, bis sich die Position um mindestens (Trailing-Stopp + Trailing-Schrittweite) Points in die Gewinnzone (ohne Berücksichtigung von Provisionen und Swaps) bewegt hat, und aktivieren dann die Trailing-Funktion für diese Position.
In diesem Expert Advisor ist die Suche nach den Zacken implementiert: Der Indikator wird dem Chart hinzugefügt und drei weitere vertikale Linien werden durch die Punkte A, B und C:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18857
