Die Strategie basiert auf dem ZigZag-Indikator und Pending-Orders.

Die Code-Idee erschien zum ersten Mal im Forum Thema A strategy based on the ZigZag indicator - "Last ZZ50" (auf Russisch).

Der Autor der Idee: Vitaly Muzichenko, der Autor des MQL5-Codes: Vladimir Karputov.

Allgemeines Prinzip der Strategie "Last ZZ50":

Im ZigZag analysieren wir immer die beiden letzten Linien: AB und BC. Die Linie AB ist noch nicht fixiert und kann sich ändern (die Position von Punkt A kann sich ändern).

Pending-Order werden in der Mitte der Linie AB und BC platziert, so dass:

Ein Auslösen der Pending-Order von der Linie AB bedeutet eine Fortsetzung des Trends der Linie BC .

Ein Auslösen der Pending-Order von der Linie BC bedeutet eine Umkehr des Trends der Linie BC.

Da die Linie AB noch nicht fixiert ist und sich ändern kann (die Position des A-Punktes kann sich ändern), wird die Pending-Order die ganze Zeit modifiziert, um ihren Preis in der Mitte von AB zu halten.

Offene Positionen werden nach der folgenden Regel verfolgt: Wir warten, bis sich die Position um mindestens (Trailing-Stopp + Trailing-Schrittweite) Points in die Gewinnzone (ohne Berücksichtigung von Provisionen und Swaps) bewegt hat, und aktivieren dann die Trailing-Funktion für diese Position.

In diesem Expert Advisor ist die Suche nach den Zacken implementiert: Der Indikator wird dem Chart hinzugefügt und drei weitere vertikale Linien werden durch die Punkte A, B und C: