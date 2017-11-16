代码库部分
Last ZZ50 - MetaTrader 5EA

策略是基于之字转向指标和挂单的.

这个EA的想法出现于论坛主题 A strategy based on the ZigZag indicator(基于之字转向指标的一个策略) - "Last ZZ50" (俄语)).

思路的作者: Vitaly Muzichenko, MQL5 代码的作者: Vladimir Karputov.

"Last ZZ50" 策略的基本原则:

基于之字转向的策略 - "Last ZZ50"

在之字转向指标中，我们总是分析最后的两条射线: ABBC. AB 射线还没有固定，并且可能改变 (A点的位置可能改变).

挂单设置在 ABBC 射线的中间，这样:

  • AB 射线上触发挂单，就是 BC 射线显示的趋势在持续.
  • BC 射线上触发挂单，就是 BC 射线显示的趋势有反转.

因为AB射线还没有固定, 并且可能有变化 (A点的位置可能有变化), 挂单的将一直被修改，以便让它的价格保持在 AB射线中间。

开启的仓位是基于以下原则进行跟踪止损的: 我们等到仓位移动到获利区域 (不考虑佣金和隔夜息)，至少有 (Trailing Stop + Trailing Step) 个点, 然后启用这个仓位的跟踪止损功能。

搜索峰值的过程是在EA交易中实现的: 指标加到图表上，再通过 A, BC画三条垂直线:

Last ZZ50 vline

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18857

