策略是基于之字转向指标和挂单的.

这个EA的想法出现于论坛主题 A strategy based on the ZigZag indicator(基于之字转向指标的一个策略) - "Last ZZ50" (俄语)).

思路的作者: Vitaly Muzichenko, MQL5 代码的作者: Vladimir Karputov.

"Last ZZ50" 策略的基本原则:

在之字转向指标中，我们总是分析最后的两条射线: AB 和 BC. AB 射线还没有固定，并且可能改变 (A点的位置可能改变).

挂单设置在 AB 和 BC 射线的中间，这样:

在 AB 射线上触发挂单，就是 BC 射线显示的趋势在 持续 .

射线上触发挂单，就是 射线显示的趋势在 . 在 BC 射线上触发挂单，就是 BC 射线显示的趋势有反转.

因为AB射线还没有固定, 并且可能有变化 (A点的位置可能有变化), 挂单的将一直被修改，以便让它的价格保持在 AB射线中间。

开启的仓位是基于以下原则进行跟踪止损的: 我们等到仓位移动到获利区域 (不考虑佣金和隔夜息)，至少有 (Trailing Stop + Trailing Step) 个点, 然后启用这个仓位的跟踪止损功能。

搜索峰值的过程是在EA交易中实现的: 指标加到图表上，再通过 A, B 和 C画三条垂直线: