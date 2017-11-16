请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
策略是基于之字转向指标和挂单的.
这个EA的想法出现于论坛主题 A strategy based on the ZigZag indicator(基于之字转向指标的一个策略) - "Last ZZ50" (俄语)).
思路的作者: Vitaly Muzichenko, MQL5 代码的作者: Vladimir Karputov.
"Last ZZ50" 策略的基本原则:
在之字转向指标中，我们总是分析最后的两条射线: AB 和 BC. AB 射线还没有固定，并且可能改变 (A点的位置可能改变).
挂单设置在 AB 和 BC 射线的中间，这样:
- 在 AB 射线上触发挂单，就是 BC 射线显示的趋势在持续.
- 在 BC 射线上触发挂单，就是 BC 射线显示的趋势有反转.
因为AB射线还没有固定, 并且可能有变化 (A点的位置可能有变化), 挂单的将一直被修改，以便让它的价格保持在 AB射线中间。
开启的仓位是基于以下原则进行跟踪止损的: 我们等到仓位移动到获利区域 (不考虑佣金和隔夜息)，至少有 (Trailing Stop + Trailing Step) 个点, 然后启用这个仓位的跟踪止损功能。
搜索峰值的过程是在EA交易中实现的: 指标加到图表上，再通过 A, B 和 C画三条垂直线:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18857
Four_MA_Strength_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Four_MA_Strength 指标。Symbol
一个用于操作传统和自定义交易品种的开发库。
AutoSLTP
为所有开启的订单设置止损和获利的辅助工具。交易品种设置，仓位类型，止损和获利是在外部文件中指定的.VolatilityValues
本指标显示了一个文字方块，其中包含了用户定义了每个时段周期数的 Volatility(动荡性)指标值。