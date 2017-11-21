CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Four_MA_Strength_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
879
Ranking:
(14)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Four_MA_Strength con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Four_MA_Strength.mq5.

Fig. 1. Indicador Four_MA_Strength_HTF

Fig. 1. Indicador Four_MA_Strength_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18856

Symbol Symbol

Biblioteca para trabajar con símbolos normales y personalizados

ATRValues ATRValues

El indicador de muestra los valores de un periodo ATR definido por el usuario para cada marco temporal en forma de bloque de texto.

Last ZZ50 Last ZZ50

Estrategia basada en el indicador ZigZag y órdenes pendientes.

AutoSLTP AutoSLTP

El asesor coloca Stop Loss y Take Profit para todas las posiciones abiertas. Los ajustes para el símbolo, el tipo de posición, el Stop Loss y el Take Profit se indican en un archivo externo.