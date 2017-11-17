Participe de nossa página de fãs
Estratégia com base no indicador ZigZag e ordens pendentes.
O código nasceu no segmento Estratégia com base no indicador "ZigZag" - "Last ZZ50".
Autor da ideia - Vitaly Muzichenko, realização do código em MQL5 - Vladimir Karputov.
Princípio geral da estratégia "Last ZZ50":
No indicador ZigZag, sempre analisamos os dois últimos raios: AB e BC. O raio AB ainda não está fixo e pode mudar (a posição do ponto A pode mudar).
As ordens pendentes são posicionadas no meio dos raios AB e BC de tal forma que:
- O desencadeamento da ordem pendente no raio AB é a continuação da tendência mostrada pelo raio BC.
- O desencadeamento da ordem pendente no raio BC é a reversão da tendência mostrada pelo raio BC.
Como o raio AB ainda não está fixo e pode mudar (a posição do ponto A pode mudar), a ordem pendente será modificada o tempo todo para manter seu preço no meio do raio AB.
As posições abertas funcionam com base na seguinte regra: esperamos até que a posição se mova para a área de lucro (não tendo em conta comissão e swaps) pelo menos uma distância de (Trailing Stop + Trailing Step) pontos e, em seguida, ativamos a função de Trailing para esta posição.
O processo de busca de picos é implementado neste Expert Advisor: o indicador é adicionado ao gráfico e três linhas verticais adicionais são desenhadas através dos pontos A, B e C:
