エキスパート

Last ZZ50 - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov
戦略はジグザグ指標と未決注文に基づいています。

このコードのアイディアは初めにフォーラムトピックジグザグ指標に基づいた戦略 - "Last ZZ50"（ロシア語）に出現しました。

アイディアの著者：Vitaly Muzichenko、MQL5コードの著者：Vladimir Karputov

"Last ZZ50"戦略の基本原則：

ジグザグに基づいた戦略 - "Last ZZ50"

ジグザグ指標では常に最後のABBC2つの半直線が分析されます。AB半直線はまだ固定されて折れず変更できます（A点のポジションが変更できる）。

未決注文はAB及びBC半直線の中間点に出され、下記が当てはまります。

  • AB半直線での未決注文のトリガはBC半直線でみられるトレンドが継続したものである。
  • BC半直線での未決注文のトリガはAB半直線でみられるトレンドの反対である。

AB半直線はまだ固定されておらず、変更できる（ A 点の位置が変更できる）ので、未決注文は価格をABの中間点に維持するために常に変更されます 。

ポジションは以下のルールに基づいて追跡されます。ポジションが利益領域（手数料とスワップを考慮しない）まで少なくともI(トレールストップ+トレールステップ）まで移動するのを待ち、このポジションのトレール機能を有効にします。

ピークの検索プロセスは、このエキスパートアドバイザーで実装されています。指標がチャートに追加され、追加の3本の垂直線がA BCを通して引かれます。

Last ZZ50 vline

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18857

