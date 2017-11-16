思路的作者: Yuri, mq5 代码作者: barabashkakvn。

生成建仓信号的描述:

Stoh_main_1 - 在 #1 柱上随机振荡指标的值.

InpStochasticLevel - 随机振荡输入水平

AC_1 - 在#1柱上加速振荡指标的值.

ACPrev_2 - 在 #2 柱上加速振荡指标的值.

买入信号 - 当#1柱上的随机振荡指标大于随机振荡输入水平并且#1柱上的加速振荡指标大于#2柱上的加速振荡指标. 在这种情况下, #1 柱的加速振荡指标应当大于0，并且#2柱的加速振荡指标应当小于0:

if ( Stoh_main_1>InpStochasticLevel && AC_1>ACPrev_2 && AC_1> 0 && ACPrev_2< 0 && count_buys== 0 ) ...

卖出信号 - 当#1柱上的随机振荡指标小于随机振荡输入水平并且#1柱上的加速振荡指标小于#2柱上的加速振荡指标. 在这种情况下, #1柱上的加速振荡指标应当小于0，并且#2柱的加速振荡指标应当大于0:

if( Stoh_main_1 <InpStochasticLevel && AC _1<ACPrev_2 && AC _1<0 && ACPrev _2> 0 && count_sells==0 ) ...

一个卖出信号的实例:

当收到信号时，我们使用相同的手数建立五个仓位，第一个仓位的止损和获利都等于0，所有随后的仓位都有相同的止损，而每个都有增加的获利，步长为输入参数 Take Profit (in pips).

在 PERIOD_D1 所有交易品种上的测试结果: