EA

OzFx - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1043
等级:
(24)
已发布:
已更新:
OzFx.mq5 (43.54 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
思路的作者:  Yuri, mq5 代码作者: barabashkakvn

生成建仓信号的描述:

  • Stoh_main_1 - 在 #1 柱上随机振荡指标的值.
  • InpStochasticLevel - 随机振荡输入水平
  • AC_1 - 在#1柱上加速振荡指标的值.
  • ACPrev_2 - 在 #2 柱上加速振荡指标的值.

买入信号 - 当#1柱上的随机振荡指标大于随机振荡输入水平并且#1柱上的加速振荡指标大于#2柱上的加速振荡指标. 在这种情况下, #1 柱的加速振荡指标应当大于0，并且#2柱的加速振荡指标应当小于0:

if(Stoh_main_1>InpStochasticLevel && AC_1>ACPrev_2 && AC_1>0 && ACPrev_2<0 && count_buys==0)
...

卖出信号 - 当#1柱上的随机振荡指标小于随机振荡输入水平并且#1柱上的加速振荡指标小于#2柱上的加速振荡指标. 在这种情况下, #1柱上的加速振荡指标应当小于0，并且#2柱的加速振荡指标应当大于0:

if(Stoh_main_1<InpStochasticLevel && AC_1<ACPrev_2 && AC_1<0 && ACPrev_2>0 && count_sells==0)
...

一个卖出信号的实例:

OzFx 卖出信号

当收到信号时，我们使用相同的手数建立五个仓位，第一个仓位的止损和获利都等于0，所有随后的仓位都有相同的止损，而每个都有增加的获利，步长为输入参数 Take Profit (in pips).

在 PERIOD_D1　所有交易品种上的测试结果:

OzFx 优化结果

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18827

