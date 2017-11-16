请观看如何免费下载自动交易
OzFx - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1043
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路的作者: Yuri, mq5 代码作者: barabashkakvn。
生成建仓信号的描述:
- Stoh_main_1 - 在 #1 柱上随机振荡指标的值.
- InpStochasticLevel - 随机振荡输入水平
- AC_1 - 在#1柱上加速振荡指标的值.
- ACPrev_2 - 在 #2 柱上加速振荡指标的值.
买入信号 - 当#1柱上的随机振荡指标大于随机振荡输入水平并且#1柱上的加速振荡指标大于#2柱上的加速振荡指标. 在这种情况下, #1 柱的加速振荡指标应当大于0，并且#2柱的加速振荡指标应当小于0:
if(Stoh_main_1>InpStochasticLevel && AC_1>ACPrev_2 && AC_1>0 && ACPrev_2<0 && count_buys==0) ...
卖出信号 - 当#1柱上的随机振荡指标小于随机振荡输入水平并且#1柱上的加速振荡指标小于#2柱上的加速振荡指标. 在这种情况下, #1柱上的加速振荡指标应当小于0，并且#2柱的加速振荡指标应当大于0:
if(Stoh_main_1<InpStochasticLevel && AC_1<ACPrev_2 && AC_1<0 && ACPrev_2>0 && count_sells==0) ...
一个卖出信号的实例:
当收到信号时，我们使用相同的手数建立五个仓位，第一个仓位的止损和获利都等于0，所有随后的仓位都有相同的止损，而每个都有增加的获利，步长为输入参数 Take Profit (in pips).
在 PERIOD_D1 所有交易品种上的测试结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18827
