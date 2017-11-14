私たちのファンページに参加してください
OzFx - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 806
アイディアの著者： Yuri、mq5コードの著者：barabashkakvn
ポジションオープンシグナル生成の説明：
- Stoh_main_1 - バー#1でのストキャスティクスの値
- InpStochasticLevel - ストキャスティクスレベル入力
- AC_1 - バー#1でのAcceleratorオシレータの値
- ACPrev_2 - バー#2でのAcceleratorオシレータの値
買いシグナル - バー#1でのストキャスティクスがStochastic level入力を上回りバー#1でのAcceleratorオシレータがバー#2でのAcceleratorオシレータを上回る場合。この場合バー#1のAcceleratorオシレータの値は正で、,バー#2のAcceleratorオシレータの値は負のはずです。
if(Stoh_main_1>InpStochasticLevel && AC_1>ACPrev_2 && AC_1>0 && ACPrev_2<0 && count_buys==0) ...
売りシグナル - バー#1でのストキャスティクスがStochastic level入力を下回りバー#1でのAcceleratorオシレータがバー#2でのAcceleratorオシレータを下回る場合。この場合バー#1のAcceleratorオシレータの値は負で、,バー#2のAcceleratorオシレータの値は正のはずです。
if(Stoh_main_1<InpStochasticLevel && AC_1<ACPrev_2 && AC_1<0 && ACPrev_2>0 && count_sells==0) ...
売りシグナルの例：
シグナルを受信したら、同じロットで5つのポジションを開きます。最初のポジションにはS決済逆指値と決済指値がゼロになります。後続のポジションは全て等しい決済逆指値を持ち、各ポジションの決済指値は入力Take Profit（ピップ単位）のステップで増加します。
PERIOD_D1（全銘柄）でのテスト結果：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18827
