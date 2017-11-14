アイディアの著者： Yuri、mq5コードの著者：barabashkakvn

ポジションオープンシグナル生成の説明：

Stoh_main_1 - バー#1でのストキャスティクスの値

InpStochasticLevel - ストキャスティクスレベル入力

AC_1 - バー#1でのAcceleratorオシレータの値

ACPrev_2 - バー#2でのAcceleratorオシレータの値

買いシグナル - バー#1でのストキャスティクスがStochastic level入力を上回りバー#1でのAcceleratorオシレータがバー#2でのAcceleratorオシレータを上回る場合。この場合バー#1のAcceleratorオシレータの値は正で、,バー#2のAcceleratorオシレータの値は負のはずです。

if ( Stoh_main_1>InpStochasticLevel && AC_1>ACPrev_2 && AC_1> 0 && ACPrev_2< 0 && count_buys== 0 ) ...

売りシグナル - バー#1でのストキャスティクスがStochastic level入力を下回りバー#1でのAcceleratorオシレータがバー#2でのAcceleratorオシレータを下回る場合。この場合バー#1のAcceleratorオシレータの値は負で、,バー#2のAcceleratorオシレータの値は正のはずです。

if( Stoh_main_1 <InpStochasticLevel && AC _1<ACPrev_2 && AC _1<0 && ACPrev _2> 0 && count_sells==0 ) ...

売りシグナルの例：

シグナルを受信したら、同じロットで5つのポジションを開きます。最初のポジションにはS決済逆指値と決済指値がゼロになります。後続のポジションは全て等しい決済逆指値を持ち、各ポジションの決済指値は入力Take Profit（ピップ単位）のステップで増加します。

PERIOD_D1（全銘柄）でのテスト結果：