エキスパート

OzFx - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
806
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
OzFx.mq5 (43.54 KB)
アイディアの著者： Yurimq5コードの著者barabashkakvn

ポジションオープンシグナル生成の説明：

  • Stoh_main_1 - バー#1でのストキャスティクスの値
  • InpStochasticLevel - ストキャスティクスレベル入力
  • AC_1 - バー#1でのAcceleratorオシレータの値
  • ACPrev_2 - バー#2でのAcceleratorオシレータの値

買いシグナル - バー#1でのストキャスティクスがStochastic level入力を上回りバー#1でのAcceleratorオシレータがバー#2でのAcceleratorオシレータを上回る場合。この場合バー#1のAcceleratorオシレータの値は正で、,バー#2のAcceleratorオシレータの値は負のはずです。

if(Stoh_main_1>InpStochasticLevel && AC_1>ACPrev_2 && AC_1>0 && ACPrev_2<0 && count_buys==0)
...

売りシグナル - バー#1でのストキャスティクスがStochastic level入力を下回りバー#1でのAcceleratorオシレータがバー#2でのAcceleratorオシレータを下回る場合。この場合バー#1のAcceleratorオシレータの値は負で、,バー#2のAcceleratorオシレータの値は正のはずです。

if(Stoh_main_1<InpStochasticLevel && AC_1<ACPrev_2 && AC_1<0 && ACPrev_2>0 && count_sells==0)
...

売りシグナルの例：

OzFx売りシグナル

シグナルを受信したら、同じロットで5つのポジションを開きます。最初のポジションにはS決済逆指値と決済指値がゼロになります。後続のポジションは全て等しい決済逆指値を持ち、各ポジションの決済指値は入力Take Profit（ピップ単位）のステップで増加します。

PERIOD_D1（全銘柄）でのテスト結果：

OzFx最適化結果

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18827

