Experts

OzFx - expert para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
851
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia - Yúri, autor do código mql5 - barabashkakvn.

Descrição de geração de sinais para abrir a posição:

  • Stoh_main_1 - valor do indicador "Stochastic Oscillator" na barra #1;
  • InpStochasticLevel - variável de entrada "Stochastic level";
  • AC_1 - valor do indicador "Accelerator Oscillator" na barra #1;
  • ACPrev_2 - valor do indicador "Accelerator Oscillator" na barra #2.

Sinal BUY - quando o "Stochastic Oscillator" na barra #1 é superior à variável de entrada do "Stochastic level" e o "Accelerator Oscillator" na barra #1 é superior ao "Accelerator Oscillator" na barra #2. Além disso, o "Accelerator Oscillator" na barra #1 é maior do que zero e o "Accelerator Oscillator" na barra #2 é menor do que zero:

if(Stoh_main_1>InpStochasticLevel && AC_1>ACPrev_2 && AC_1>0 && ACPrev_2<0 && count_buys==0)
...

Sinal SELL - quando o "Stochastic Oscillator" na barra #1 é inferior à variável de entrada do "Stochastic level" e o "Accelerator Oscillator" na barra #1 é inferior ao "Accelerator Oscillator" na barra #2. Além disso, o "Accelerator Oscillator" na barra #1 é menor do que zero e o "Accelerator Oscillator" na barra #2 é maior do que zero:

if(Stoh_main_1<InpStochasticLevel && AC_1<ACPrev_2 && AC_1<0 && ACPrev_2>0 && count_sells==0)
...

Exemplo do sinal SELL:

OzFx signal SELL

Quando o sinal é recebido, abrimos cinco posições com o mesmo lote. A primeira posição tem Stop Loss e Take Profit igual a zero. Todas as posições subsequentes têm igual Stop Loss e Take Profit crescente com o passo do parâmetro de entrada Take Profit (in pips).

Resultados de Teste de todos os símbolos em PERIOD_D1:

OzFx optimization results

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18827

