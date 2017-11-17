Participe de nossa página de fãs
OzFx - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 851
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor da ideia - Yúri, autor do código mql5 - barabashkakvn.
Descrição de geração de sinais para abrir a posição:
- Stoh_main_1 - valor do indicador "Stochastic Oscillator" na barra #1;
- InpStochasticLevel - variável de entrada "Stochastic level";
- AC_1 - valor do indicador "Accelerator Oscillator" na barra #1;
- ACPrev_2 - valor do indicador "Accelerator Oscillator" na barra #2.
Sinal BUY - quando o "Stochastic Oscillator" na barra #1 é superior à variável de entrada do "Stochastic level" e o "Accelerator Oscillator" na barra #1 é superior ao "Accelerator Oscillator" na barra #2. Além disso, o "Accelerator Oscillator" na barra #1 é maior do que zero e o "Accelerator Oscillator" na barra #2 é menor do que zero:
if(Stoh_main_1>InpStochasticLevel && AC_1>ACPrev_2 && AC_1>0 && ACPrev_2<0 && count_buys==0) ...
Sinal SELL - quando o "Stochastic Oscillator" na barra #1 é inferior à variável de entrada do "Stochastic level" e o "Accelerator Oscillator" na barra #1 é inferior ao "Accelerator Oscillator" na barra #2. Além disso, o "Accelerator Oscillator" na barra #1 é menor do que zero e o "Accelerator Oscillator" na barra #2 é maior do que zero:
if(Stoh_main_1<InpStochasticLevel && AC_1<ACPrev_2 && AC_1<0 && ACPrev_2>0 && count_sells==0) ...
Exemplo do sinal SELL:
Quando o sinal é recebido, abrimos cinco posições com o mesmo lote. A primeira posição tem Stop Loss e Take Profit igual a zero. Todas as posições subsequentes têm igual Stop Loss e Take Profit crescente com o passo do parâmetro de entrada Take Profit (in pips).
Resultados de Teste de todos os símbolos em PERIOD_D1:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18827
