Autor der Idee: Yuri, Autor des MQL5-Codes: barabashkakvn.

Beschreibung des Entstehens der Eröffnungssignale:

Stoh_main_1 - der Wert des Stochastik Oszillators der Bar #1.

InpStochasticLevel - eingegebener Wert für des Stochastik-Niveaus.

AC_1 - der Wert des Accelerator Oszillators der Bar #1.

ACPrev_2 - der Wert des Accelerator Oszillators der Bars #2.

KAUF-Signal - wenn Stochastik Oszillator der Bar #1 größer ist als das eingegebene Stochastik-Niveau und der Accelerator Oszillator der Bar #1 größer ist als der Accelerator Oszillator der Bar #2. In diesem Fall sollte der Accelerator Oszillator der Bar #1 größer Null sein, und der Accelerator Oszillator der Bar #2 kleiner als Null sein:

if ( Stoh_main_1>InpStochasticLevel && AC_1>ACPrev_2 && AC_1> 0 && ACPrev_2< 0 && count_buys== 0 ) ...

VERKAUF-Signal - wenn Stochastik Oszillator der Bar #1 kleiner ist als das eingegebene Stochastik-Niveau und der Accelerator Oszillator der Bar #1 kleiner ist als der Accelerator Oszillator der Bar #2. In diesem Fall sollte der Accelerator Oszillator der Bar #1 kleiner Null sein, und der Accelerator Oszillator der Bar #2 größer als Null sein:

if( Stoh_main_1 <InpStochasticLevel && AC _1<ACPrev_2 && AC _1<0 && ACPrev _2> 0 && count_sells==0 ) ...

Ein Beispiel für ein VERKAUF-Signal:

Wenn ein Signal kommt, eröffnen wir fünf Positionen mit gleicher Lotgröße. Die erste Position hat Stop Loss und Take Profit gleich Null. Alle nachfolgenden Positionen haben den gleichen Stop Loss und jede hat einen zunehmenden Take Profit mit der Schrittweite gemaü des Eingabe Take Profit (in Pips).

Testergebnisse von allen Symbolen mit PERIOD_D1: