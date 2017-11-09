CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

OzFx - Experte für den MetaTrader 5

fortrader.ru | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
662
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
OzFx.mq5 (43.54 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee:  Yuri, Autor des MQL5-Codes: barabashkakvn.

Beschreibung des Entstehens der Eröffnungssignale:

  • Stoh_main_1 - der Wert des Stochastik Oszillators der Bar #1.
  • InpStochasticLevel - eingegebener Wert für des Stochastik-Niveaus.
  • AC_1 - der Wert des Accelerator Oszillators der Bar #1.
  • ACPrev_2 - der Wert des Accelerator Oszillators der Bars #2.

KAUF-Signal - wenn Stochastik Oszillator der Bar #1 größer ist als das eingegebene Stochastik-Niveau und der Accelerator Oszillator der Bar #1 größer ist als der Accelerator Oszillator der Bar #2. In diesem Fall sollte der Accelerator Oszillator der Bar #1 größer Null sein, und der Accelerator Oszillator der Bar #2 kleiner als Null sein:

if(Stoh_main_1>InpStochasticLevel && AC_1>ACPrev_2 && AC_1>0 && ACPrev_2<0 && count_buys==0)
...

VERKAUF-Signal - wenn Stochastik Oszillator der Bar #1 kleiner ist als das eingegebene Stochastik-Niveau und der Accelerator Oszillator der Bar #1 kleiner ist als der Accelerator Oszillator der Bar #2. In diesem Fall sollte der Accelerator Oszillator der Bar #1 kleiner Null sein, und der Accelerator Oszillator der Bar #2 größer als Null sein:

if(Stoh_main_1<InpStochasticLevel && AC_1<ACPrev_2 && AC_1<0 && ACPrev_2>0 && count_sells==0)
...

Ein Beispiel für ein VERKAUF-Signal:

OzFx Verkaufssignal

Wenn ein Signal kommt, eröffnen wir fünf Positionen mit gleicher Lotgröße. Die erste Position hat Stop Loss und Take Profit gleich Null. Alle nachfolgenden Positionen haben den gleichen Stop Loss und jede hat einen zunehmenden Take Profit mit der Schrittweite gemaü des Eingabe Take Profit (in Pips).

Testergebnisse von allen Symbolen mit PERIOD_D1:

OzFx Ergebnis der Optimierung

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18827

Trade in Channel Trade in Channel

Das Handelssystem eines Preiskanals.

Mikahekin_System Mikahekin_System

Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem mit dem Kanal des Indikators Mikahekin.

Nevalyashka Nevalyashka

Wir öffnen die neue Position entgegengesetzt zur vorherigen. Die Eingabe umfasst nur Stop Loss, Take Profit und eine minimale Lotgröße.

KoliErBands KoliErBands

Eine andere Version der Bollinger Bänder unter Verwendung einer Mittellinie aus dem Mittelwert der Hochs und Tiefs der gewählten Periodenlänge.