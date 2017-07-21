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OzFx - эксперт для MetaTrader 5

fortrader.ru | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2393
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Юрий, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Описание формирования сигналов на открытие позиции:

  • Stoh_main_1 - значение индикатора "Stochastic Oscillator" на баре #1;
  • InpStochasticLevel - входная переменная "Stochastic level";
  • AC_1 - значение индикатора "Accelerator Oscillator" на баре #1;
  • ACPrev_2 - значение индикатора "Accelerator Oscillator" на баре #2.

Сигнал BUY - когда "Stochastic Oscillator" на баре #1 больше чем входная переменная "Stochastic level" и "Accelerator Oscillator" на баре #1 больше "Accelerator Oscillator" на баре #2. При этом "Accelerator Oscillator" на баре #1 больше нуля и "Accelerator Oscillator" на баре #2 меньше нуля:

if(Stoh_main_1>InpStochasticLevel && AC_1>ACPrev_2 && AC_1>0 && ACPrev_2<0 && count_buys==0)
...

Сигнал SELL - когда "Stochastic Oscillator" на баре #1 меньше чем входная переменная "Stochastic level" и "Accelerator Oscillator" на баре #1 меньше "Accelerator Oscillator" на баре #2. При этом "Accelerator Oscillator" на баре #1 меньше нуля и "Accelerator Oscillator" на баре #2 больше нуля:

if(Stoh_main_1<InpStochasticLevel && AC_1<ACPrev_2 && AC_1<0 && ACPrev_2>0 && count_sells==0)
...

Пример сигнала SELL:

OzFx signal SELL

При получении сигнала открываем пять позиций с одинаковым лотом. При этом первая открываемая имеет Stop Loss и Take Profit, равные нулю. Каждая последующая позиция имеет одинаковый уровень Stop Loss и увеличивающийся Take Profit с шагом входного параметра Take Profit (in pips).

Результаты теста по всем символам на PERIOD_D1:

OzFx optimization results

Trade in Channel Trade in Channel

Торговая система "Ценовой канал" (Price Channel).

Mikahekin_System Mikahekin_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора Mikahekin.

TesterBenchmark TesterBenchmark

Замер чистой производительности тестеров стратегий MetaTrader 4/5.

Symbol Symbol

Библиотека для работы с обычными и кастомными символами