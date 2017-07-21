Автор идеи - Юрий, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Описание формирования сигналов на открытие позиции:

Stoh_main_1 - значение индикатора "Stochastic Oscillator" на баре #1;

InpStochasticLevel - входная переменная "Stochastic level";

AC_1 - значение индикатора "Accelerator Oscillator" на баре #1;

ACPrev_2 - значение индикатора "Accelerator Oscillator" на баре #2.

Сигнал BUY - когда "Stochastic Oscillator" на баре #1 больше чем входная переменная "Stochastic level" и "Accelerator Oscillator" на баре #1 больше "Accelerator Oscillator" на баре #2. При этом "Accelerator Oscillator" на баре #1 больше нуля и "Accelerator Oscillator" на баре #2 меньше нуля:

if ( Stoh_main_1>InpStochasticLevel && AC_1>ACPrev_2 && AC_1> 0 && ACPrev_2< 0 && count_buys== 0 ) ...

Сигнал SELL - когда "Stochastic Oscillator" на баре #1 меньше чем входная переменная "Stochastic level" и "Accelerator Oscillator" на баре #1 меньше "Accelerator Oscillator" на баре #2. При этом "Accelerator Oscillator" на баре #1 меньше нуля и "Accelerator Oscillator" на баре #2 больше нуля:

if( Stoh_main_1 <InpStochasticLevel && AC _1<ACPrev_2 && AC _1<0 && ACPrev _2> 0 && count_sells==0 ) ...

Пример сигнала SELL:

При получении сигнала открываем пять позиций с одинаковым лотом. При этом первая открываемая имеет Stop Loss и Take Profit, равные нулю. Каждая последующая позиция имеет одинаковый уровень Stop Loss и увеличивающийся Take Profit с шагом входного параметра Take Profit (in pips).

Результаты теста по всем символам на PERIOD_D1: