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OzFx - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Юрий, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Описание формирования сигналов на открытие позиции:
- Stoh_main_1 - значение индикатора "Stochastic Oscillator" на баре #1;
- InpStochasticLevel - входная переменная "Stochastic level";
- AC_1 - значение индикатора "Accelerator Oscillator" на баре #1;
- ACPrev_2 - значение индикатора "Accelerator Oscillator" на баре #2.
Сигнал BUY - когда "Stochastic Oscillator" на баре #1 больше чем входная переменная "Stochastic level" и "Accelerator Oscillator" на баре #1 больше "Accelerator Oscillator" на баре #2. При этом "Accelerator Oscillator" на баре #1 больше нуля и "Accelerator Oscillator" на баре #2 меньше нуля:
if(Stoh_main_1>InpStochasticLevel && AC_1>ACPrev_2 && AC_1>0 && ACPrev_2<0 && count_buys==0) ...
Сигнал SELL - когда "Stochastic Oscillator" на баре #1 меньше чем входная переменная "Stochastic level" и "Accelerator Oscillator" на баре #1 меньше "Accelerator Oscillator" на баре #2. При этом "Accelerator Oscillator" на баре #1 меньше нуля и "Accelerator Oscillator" на баре #2 больше нуля:
if(Stoh_main_1<InpStochasticLevel && AC_1<ACPrev_2 && AC_1<0 && ACPrev_2>0 && count_sells==0) ...
Пример сигнала SELL:
При получении сигнала открываем пять позиций с одинаковым лотом. При этом первая открываемая имеет Stop Loss и Take Profit, равные нулю. Каждая последующая позиция имеет одинаковый уровень Stop Loss и увеличивающийся Take Profit с шагом входного параметра Take Profit (in pips).
Результаты теста по всем символам на PERIOD_D1:
Торговая система "Ценовой канал" (Price Channel).Mikahekin_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора Mikahekin.
Замер чистой производительности тестеров стратегий MetaTrader 4/5.Symbol
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