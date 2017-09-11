無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RSIのラゲール - MetaTrader 5のためのインディケータ
異なるインジケーターのレベルの異なるタイプを使用しています。 ここでは他のメソッドを使用する1つの実験を行います。
このインジケータは、RSI が"実験" に適用される "レベル" の並べ替えでラゲールを使用します (RSI も使用することができます:
- 元の RSI の計算。
- 計算に SMA を使用。
- 計算に EMA を使用。
- 計算に SMMAを使用。
- 計算にLWMA を使用。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/18823
