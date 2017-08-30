Laguerre stripped of RSI

Сейчас мы используем различные типы уровней в разных индикаторах. Здесь представлен один из экспериментов по поиску некоторых иных способов.



Этот индикатор использует "разобранный" фильтр Лягерра в качестве уровней, примененных к экспериментальному RSI. Напомню, эта версия RSI может рассчитываться как классическим способом, так и по следующим индикаторам: