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Индикаторы

Laguerre stripped of RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2612
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
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Сейчас мы используем различные типы уровней в разных индикаторах. Здесь представлен один из экспериментов по поиску некоторых иных способов.

Этот индикатор использует "разобранный" фильтр Лягерра в качестве уровней, примененных к экспериментальному RSI. Напомню, эта версия RSI может рассчитываться как классическим способом, так и по следующим индикаторам: 

  • SMA
  • EMA
  • SMMA
  • LWMA

Laguerre stripped of RSI

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18823

Laguerre stripped Laguerre stripped

Новый вариант фильтра Лягерра.

RSO, Relative Strength Oscillator RSO, Relative Strength Oscillator

RSO — это RSI, представленный в виде осциллятора.

Laguerre stripped of double stochastic Laguerre stripped of double stochastic

"Разобранный" фильтр Лягерра в применении к двойному стохастику.

Burg Extrapolator Burg Extrapolator

Советник использует метод линейного предсказания Бёрга (Burg).