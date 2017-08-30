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Laguerre stripped of RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Сейчас мы используем различные типы уровней в разных индикаторах. Здесь представлен один из экспериментов по поиску некоторых иных способов.
- SMA
- EMA
- SMMA
- LWMA
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18823
Laguerre stripped
Новый вариант фильтра Лягерра.RSO, Relative Strength Oscillator
RSO — это RSI, представленный в виде осциллятора.
Laguerre stripped of double stochastic
"Разобранный" фильтр Лягерра в применении к двойному стохастику.Burg Extrapolator
Советник использует метод линейного предсказания Бёрга (Burg).