Mikahekin_System - indicador para MetaTrader 5
Indicador que implementa un sistema de ruptura con uso del canal del indicador Mikahekin.
Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. Color celeste - crecimiento del activo financiero; color amarillo - caída del activo financiero. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y la dirección de la tendencia, y los oscuros con la situación en la que la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.
Fig. 1. Mikahekin_System
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18820
