Mikahekin_System - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador que implementa un sistema de ruptura con uso del canal del indicador Mikahekin.

Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. Color celeste - crecimiento del activo financiero; color amarillo - caída del activo financiero. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y la dirección de la tendencia, y los oscuros con la situación en la que la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.

Fig. 1. Mikahekin_System

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18820

