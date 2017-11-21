Indicador que implementa un sistema de ruptura con uso del canal del indicador Mikahekin.

Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. Color celeste - crecimiento del activo financiero; color amarillo - caída del activo financiero. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y la dirección de la tendencia, y los oscuros con la situación en la que la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.

Fig. 1. Mikahekin_System