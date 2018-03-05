Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Laguerre, gestreift, angewendet auf den RSI - Indikator für den MetaTrader 5
Wir verwenden mittlerweile verschiedene Arten von Niveaus in verschiedenen Indikatoren. Hier ist ein Experiment, den Indikator auf eine andere Art und Weise zu nutzen.
Dieser Indikator verwendet den gestreiften Laguerre in einer Art "Level", die auf das RSI "Experiment" angewendet werden. Um daran zu erinnern, dass diese Version von RSI die folgenden Funktionen nutzen kann:
- Ursprüngliche RSI-Berechnung.
- Verwenden des SMA für die Berechnung.
- Verwenden des EMA für die Berechnung.
- Verwenden des SMMA für die Berechnung.
- Verwenden des LWMA für die Berechnung.
