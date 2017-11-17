Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Laguerre stripped of RSI - indicador para MetaTrader 5
1133
Estamos atualmente usando diferentes tipos de níveis em diferentes indicadores. Aqui está uma experiência para usar de outra maneira.
- SMA
- EMA
- SMMA
- LWMA
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18823
