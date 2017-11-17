CodeBaseSeções
Indicadores

Laguerre stripped of RSI - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1133
Avaliação:
(30)
Publicado:
Estamos atualmente usando diferentes tipos de níveis em diferentes indicadores. Aqui está uma experiência para usar de outra maneira.

Este indicador está usando o Laguerre "desmontado" em uma espécie de "níveis" aplicados ao RSI " experimental". Lembre, esta versão do RSI pode ser calculado de uma forma clássica, e nos seguintes indicadores: 

  • SMA
  • EMA
  • SMMA
  • LWMA

Laguerre stripped of RSI

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18823

