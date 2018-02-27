拉盖尔过滤指标的一个变体。

与拉盖尔过滤器只显示一个数值不同，这个指标显示了在拉盖尔过滤器计算过程中使用的的所有中间步骤。这样和原来的指标相比，我们可以有更多的使用方法。

把它用作一种支撑/阻力指标。

把它用作止损指示值。

把它用作趋势（或者振荡）强度的评估。

以及使用“经典” - 趋势方法。

扩展了价格集，用于与内建价格相比较，伽玛的用法与原先设计的方法一样。