拉盖尔过滤指标的一个变体。
与拉盖尔过滤器只显示一个数值不同，这个指标显示了在拉盖尔过滤器计算过程中使用的的所有中间步骤。这样和原来的指标相比，我们可以有更多的使用方法。
- 把它用作一种支撑/阻力指标。
- 把它用作止损指示值。
- 把它用作趋势（或者振荡）强度的评估。
- 以及使用“经典” - 趋势方法。
扩展了价格集，用于与内建价格相比较，伽玛的用法与原先设计的方法一样。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/18822
