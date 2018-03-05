Laguerre, gestreift

Eine Variation des Laguerre Filterindikators.

Anstatt nur einen einzelnen Wert des Laguerre-Filters anzuzeigen, zeigt dieser Indikator alle Zwischenschritte an, die bei der Laguerre-Filterberechnung verwendet werden. Auf diese Weise können wir mehr von dem eigentlichen Indikator verwenden:

Verwenden als eine Art Unterstützungs-/Widerstandsindikator.

Verwenden als eine Art von Stop-Loss-Werten.

Verwenden als eine Schätzung der Trendstärke (oder Bereichs).

Und als "klassischen" Trendindikator.

Die Einstellungen für die Indikatorwerte sind erweitert. Gamma wird so verwendet, wie es im Original entworfen wurde.