Laguerre, gestreift - Indikator für den MetaTrader 5

Eine Variation des Laguerre Filterindikators.

Anstatt nur einen einzelnen Wert des Laguerre-Filters anzuzeigen, zeigt dieser Indikator alle Zwischenschritte an, die bei der Laguerre-Filterberechnung verwendet werden. Auf diese Weise können wir mehr von dem eigentlichen Indikator verwenden:

  • Verwenden als eine Art Unterstützungs-/Widerstandsindikator.
  • Verwenden als eine Art von Stop-Loss-Werten.
  • Verwenden als eine Schätzung der Trendstärke (oder Bereichs).
  • Und als "klassischen" Trendindikator.

Die Einstellungen für die Indikatorwerte sind erweitert. Gamma wird so verwendet, wie es im Original entworfen wurde.

