Laguerre, gestreift - Indikator für den MetaTrader 5
Eine Variation des Laguerre Filterindikators.
Anstatt nur einen einzelnen Wert des Laguerre-Filters anzuzeigen, zeigt dieser Indikator alle Zwischenschritte an, die bei der Laguerre-Filterberechnung verwendet werden. Auf diese Weise können wir mehr von dem eigentlichen Indikator verwenden:
- Verwenden als eine Art Unterstützungs-/Widerstandsindikator.
- Verwenden als eine Art von Stop-Loss-Werten.
- Verwenden als eine Schätzung der Trendstärke (oder Bereichs).
- Und als "klassischen" Trendindikator.
Die Einstellungen für die Indikatorwerte sind erweitert. Gamma wird so verwendet, wie es im Original entworfen wurde.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/18822
