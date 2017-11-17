Laguerre stripped

A nova versão do filtro de Laguerre.

Em vez de mostrar apenas um único valor, esse indicador mostra todas as etapas intermediárias que são usadas no cálculo de filtro Laguerre. Dessa forma, podemos usá-lo de mais maneiras do que o indicador original:

Use-o como um tipo de indicador de suporte / resistência.

Use-o como uma espécie de Stop Loss indicando valores.



Use-o como uma estimativa da força da tendência (ou variável).



E use-o no modo "clássico" - para determinar a tendência.

Os preços ajustados são prorrogados em comparação com os preços incorporados. O esquema de cores é usado da maneira que foi projetado no original.

