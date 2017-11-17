CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Laguerre stripped - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1214
Avaliação:
(26)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A nova versão do filtro de Laguerre.

Em vez de mostrar apenas um único valor, esse indicador mostra todas as etapas intermediárias que são usadas no cálculo de filtro Laguerre. Dessa forma, podemos usá-lo de mais maneiras do que o indicador original:

  • Use-o como um tipo de indicador de suporte / resistência.
  • Use-o como uma espécie de Stop Loss indicando valores.
  • Use-o como uma estimativa da força da tendência (ou variável).
  • E use-o no modo "clássico" - para determinar a tendência.

Os preços ajustados são prorrogados em comparação com os preços incorporados. O esquema de cores é usado da maneira que foi projetado no original.

Laguerre stripped

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18822

Mikahekin_System Mikahekin_System

Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso do canal do indicador Mikahekin.

ForceTrend_HTF ForceTrend_HTF

Indicador ForceTrend com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Laguerre stripped of RSI Laguerre stripped of RSI

Experimento com o filtro de Laguerre e RSI

Trade in Channel Trade in Channel

Sistema de negociação Canal de preços (Price Channel).