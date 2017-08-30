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Индикаторы

Laguerre stripped - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2508
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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Новый вариант фильтра Лягерра.

Вместо того, чтобы показывать только одно значение фильтра Лягерра, этот индикатор показывает и все промежуточные шаги, которые используются в его вычислении. За счет этого мы можем расширить область его использования, по сравнению с оригинальным индикатором.

  • Использовать как индикатор поддержки/сопротивления
  • Использовать для отображения уровня стоп-лосса
  • Использовать для оценки силы тренда
  • Использовать в "классическом виде", для определения тренда

Расширен используемый набор цен. Цветовая гамма — как у оригинального индикатора.

Laguerre stripped

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18822

RSO, Relative Strength Oscillator RSO, Relative Strength Oscillator

RSO — это RSI, представленный в виде осциллятора.

RSI Trend Indicator RSI Trend Indicator

Простой индикатор тренда на основе изменений RSI.

Laguerre stripped of RSI Laguerre stripped of RSI

Эксперимент с фильтром Лягерра и RSI

Laguerre stripped of double stochastic Laguerre stripped of double stochastic

"Разобранный" фильтр Лягерра в применении к двойному стохастику.