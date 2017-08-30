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Laguerre stripped - индикатор для MetaTrader 5
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Новый вариант фильтра Лягерра.
Вместо того, чтобы показывать только одно значение фильтра Лягерра, этот индикатор показывает и все промежуточные шаги, которые используются в его вычислении. За счет этого мы можем расширить область его использования, по сравнению с оригинальным индикатором.
- Использовать как индикатор поддержки/сопротивления
- Использовать для отображения уровня стоп-лосса
- Использовать для оценки силы тренда
- Использовать в "классическом виде", для определения тренда
Расширен используемый набор цен. Цветовая гамма — как у оригинального индикатора.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/18822
RSO, Relative Strength Oscillator
RSO — это RSI, представленный в виде осциллятора.RSI Trend Indicator
Простой индикатор тренда на основе изменений RSI.
Laguerre stripped of RSI
Эксперимент с фильтром Лягерра и RSILaguerre stripped of double stochastic
"Разобранный" фильтр Лягерра в применении к двойному стохастику.