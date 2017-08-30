Laguerre stripped

Новый вариант фильтра Лягерра.

Вместо того, чтобы показывать только одно значение фильтра Лягерра, этот индикатор показывает и все промежуточные шаги, которые используются в его вычислении. За счет этого мы можем расширить область его использования, по сравнению с оригинальным индикатором.

Использовать как индикатор поддержки/сопротивления

Использовать для отображения уровня стоп-лосса



Использовать для оценки силы тренда



Использовать в "классическом виде", для определения тренда

Расширен используемый набор цен. Цветовая гамма — как у оригинального индикатора.

