無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Laguerre stripped - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1360
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ゲールフィルターインジケーターのバリエーション。
ゲールフィルタの1つの値だけを表示するのではなく、ゲールフィルタの計算で使用されるすべての中間ステップが表示されます。 元のインジケーターよりも多くのメソッドでを使用することができます:
- サポート/レジスタンスのインジケーターとして使用できます。
- ストップロスの一種としても使用します。
- トレンドの強さの推定としてを使用できます (または及ぶ)。
- そして、"古典的な"-トレンドのメソッドでを使用可能です。
価格設定は、価格の組み込みと比べて拡張されます。 ガンマは、オリジナルで設計されたメソッドが使用されています
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/18822
RSO、相対強度オシレーター
RSO は、RSI のオシレーターの一つのバージョンです。MA ジグザグトレンド
SMA インジケーターの極値ポイントに基づく別のジグザグトレンドインジケーター。
RSIのラゲール
ラゲールのRSIの"実験"ラゲールの２重ストキャスティクス
２重平滑化ストキャスティクスのラゲール.