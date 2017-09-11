Laguerre stripped

ゲールフィルターインジケーターのバリエーション。

ゲールフィルタの1つの値だけを表示するのではなく、ゲールフィルタの計算で使用されるすべての中間ステップが表示されます。 元のインジケーターよりも多くのメソッドでを使用することができます:

サポート/レジスタンスのインジケーターとして使用できます。

ストップロスの一種としても使用します。

トレンドの強さの推定としてを使用できます (または及ぶ)。

そして、"古典的な"-トレンドのメソッドでを使用可能です。

価格設定は、価格の組み込みと比べて拡張されます。 ガンマは、オリジナルで設計されたメソッドが使用されています