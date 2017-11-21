Relative Strength Oscillator, o RSO es la versión de oscilador de RSI. RSI es popular se ha ganado fama de indicador fuerte y preciso. Se trata de indicador de índice, varía entre 0 y 100. Hemos usado los valores 70 y 30 como indicadores para abrir una nueva posición. Pero para la indicación es más demostrativa la simetría, que conviene mejor para la comparación. Los osciladores normalmente vacilan en torno a la línea central, que se encuentra en el marca del cero. RSO ha sido diseñado precisamente para ello. Con RSO, el funcionamiento se desarrolla exactamente igual que con RSI, pero hay que restar 50 a todos los valores. Aquí, para los niveles de sobrecompra y sobreventa se toman los valores 20 y -20.



He añadido el coloreado de barras para darle mayor visualidad. Las barras verdes muestran el crecimiento de RSO, y las rojas, su descenso. Las líneas RSO o RSI no pueden mostrar cambios poco sustanciales, pero las barras coloreadas, sí que pueden. Por ejemplo, si RSO está por encima de 20, la primera barra roja indicará el cambio de dirección. Como podemos ver en la ilustración, el RSO con barras coloreadas es más comprensible a primera vista.



Fig. 1 Indicador RSO



La secuencia de barras verdes y rojas alternantes muestra que deberemos esperar los siguientes movimientos para el cambio de dirección. Por ejemplo, en la figura de más abajo, RSO se encuentra junto al valor 20 y comienza a descender. Sin embargo, la serie de barras coloreadas de diferentes colores actúa como un buen indicador de que no hay que hacer nada por el momento.



Fig. 2. Secuencia de barras de distintos colores en el indicador RSO

Para desarrollar RSO he usado el código fuente RSI, escrito por MetaQuotes.

