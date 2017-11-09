und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Mikahekin_System - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem mit dem Kanal des Indikators Mikahekin.
Wenn der Preis den grauen Kanal verlässt, ändert sich die Kerzenfarbe entsprechend der Trendrichtung. Blau steht für steigende Preise, Gelb für fallende. Helle Farben kennzeichnen die Übereinstimmung der Richtungen von Trend und Kerze. Dunkle Farben zeigen, dass die Richtungen von Kerze und Trend sich widersprechen.
Abb. 1. Mikahekin_System
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18820
