CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Mikahekin_System - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1151
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem mit dem Kanal des Indikators Mikahekin.

Wenn der Preis den grauen Kanal verlässt, ändert sich die Kerzenfarbe entsprechend der Trendrichtung. Blau steht für steigende Preise, Gelb für fallende. Helle Farben kennzeichnen die Übereinstimmung der Richtungen von Trend und Kerze. Dunkle Farben zeigen, dass die Richtungen von Kerze und Trend sich widersprechen.

Abb. 1. Mikahekin_System

Abb. 1. Mikahekin_System

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18820

ForceTrend_HTF ForceTrend_HTF

Der ForceTrend Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

Exp_ForceTrend Exp_ForceTrend

Ein Handelssystem auf Basis der Signale des Indikators ForceTrend.

Trade in Channel Trade in Channel

Das Handelssystem eines Preiskanals.

OzFx OzFx

Das System OzFx. Es verwendet den Accelerator Oszillator und den Stochastik Oszillator.