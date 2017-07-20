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Mikahekin_System - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора Mikahekin.
При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Голубой - рост финансового актива, жёлтый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.
Рис.1. Mikahekin_System
ForceTrend_HTF
Индикатор ForceTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ForceTrend
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ForceTrend.
Trade in Channel
Торговая система "Ценовой канал" (Price Channel).OzFx
Система OzFx. Использует индикаторы Accelerator Oscillator и Stochastic Oscillator.