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Индикаторы

Mikahekin_System - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
4150
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора Mikahekin.

При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Голубой - рост финансового актива, жёлтый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Рис.1. Mikahekin_System

Рис.1. Mikahekin_System

ForceTrend_HTF ForceTrend_HTF

Индикатор ForceTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ForceTrend Exp_ForceTrend

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ForceTrend.

Trade in Channel Trade in Channel

Торговая система "Ценовой канал" (Price Channel).

OzFx OzFx

Система OzFx. Использует индикаторы Accelerator Oscillator и Stochastic Oscillator.