Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора Mikahekin.

При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Голубой - рост финансового актива, жёлтый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Рис.1. Mikahekin_System