Autor real:

Modified by: Ronald Verwer/ROVERCOM

Mikahekin puede ser llamado como bloque analítico completo en lugar de sólo un indicador. Los puntos azules y magentas muestran niveles de trailing-stop de posiciones largas y cortas, respectivamente.



El color de las barras muestra la dirección de tendencia y su altura indica la potencia de tendencia. Los puntos de entrada son los momentos cuando las barras cambian de color. Cuando cambia el color de rojo a verde, es el momento para abrir posiciones largas. Cuando el color cambia de verde a rojo, es el momento para abrir posiciones cortas.