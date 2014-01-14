CodeBaseSecciones
Indicadores

Mikahekin - indicador para MetaTrader 5

Modified by: Ronald Verwer/ROVERCOM
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1509
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
mikahekin.mq5 (8.97 KB) ver
Autor real:

Modified by: Ronald Verwer/ROVERCOM

Mikahekin puede ser llamado como bloque analítico completo en lugar de sólo un indicador. Los puntos azules y magentas muestran niveles de trailing-stop de posiciones largas y cortas, respectivamente.

El color de las barras muestra la dirección de tendencia y su altura indica la potencia de tendencia. Los puntos de entrada son los momentos cuando las barras cambian de color. Cuando cambia el color de rojo a verde, es el momento para abrir posiciones largas. Cuando el color cambia de verde a rojo, es el momento para abrir posiciones cortas.

Indicador Mikahekin

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/557

