Mikahekin - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1509
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Modified by: Ronald Verwer/ROVERCOM
Mikahekin puede ser llamado como bloque analítico completo en lugar de sólo un indicador. Los puntos azules y magentas muestran niveles de trailing-stop de posiciones largas y cortas, respectivamente.
El color de las barras muestra la dirección de tendencia y su altura indica la potencia de tendencia. Los puntos de entrada son los momentos cuando las barras cambian de color. Cuando cambia el color de rojo a verde, es el momento para abrir posiciones largas. Cuando el color cambia de verde a rojo, es el momento para abrir posiciones cortas.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/557
