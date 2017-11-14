コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Mikahekin_System - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1188
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標はMikahekin指標チャネルを使用してブレイクアウトシステムを実現します。

価格が灰色のチャネルを出ると、ローソク足の色がトレンド方向に対応する色に変わります。金融資産の増加は青で、減少は黄色です。明るい色は、トレンド方向とローソク足の方向が一致していることを示し、暗い色は、それらが反対であることを示します。

図1　Mikahekin_System

図1　Mikahekin_System

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18820

ForceTrend_HTF ForceTrend_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むForceTrend指標

Exp_ForceTrend Exp_ForceTrend

ForceTrend指標のシグナルに基づいた取引システム

Trade in Channel Trade in Channel

価格チャネル取引システム

OzFx OzFx

OzFxシステムは、Accelerator オシレータとストキャスティクスを使います。