この指標はMikahekin指標チャネルを使用してブレイクアウトシステムを実現します。

価格が灰色のチャネルを出ると、ローソク足の色がトレンド方向に対応する色に変わります。金融資産の増加は青で、減少は黄色です。明るい色は、トレンド方向とローソク足の方向が一致していることを示し、暗い色は、それらが反対であることを示します。

図1 Mikahekin_System