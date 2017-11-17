Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso do canal do indicador Mikahekin.

Se o preço sair do canal cinza, a vela aparecerá na cor que corresponde à direção da tendência. Голубой - рост финансового актива, жёлтый - его падение. As cores brilhantes correspondem à coincidência entre a direção da vela e a direção da tendência, enquanto as cores escuras indicam a oposição entre a direção da vela e a direção da tendência.

Fig.1. Mikahekin_System