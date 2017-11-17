Participe de nossa página de fãs
Mikahekin_System - indicador para MetaTrader 5
Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso do canal do indicador Mikahekin.
Se o preço sair do canal cinza, a vela aparecerá na cor que corresponde à direção da tendência. Голубой - рост финансового актива, жёлтый - его падение. As cores brilhantes correspondem à coincidência entre a direção da vela e a direção da tendência, enquanto as cores escuras indicam a oposição entre a direção da vela e a direção da tendência.
Fig.1. Mikahekin_System
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18820
