Indicadores

Mikahekin_System - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso do canal do indicador Mikahekin.

Se o preço sair do canal cinza, a vela aparecerá na cor que corresponde à direção da tendência. Голубой - рост финансового актива, жёлтый - его падение. As cores brilhantes correspondem à coincidência entre a direção da vela e a direção da tendência, enquanto as cores escuras indicam a oposição entre a direção da vela e a direção da tendência.

Fig.1. Mikahekin_System

Fig.1. Mikahekin_System

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18820

