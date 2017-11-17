Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Chart Save Template - script para MetaTrader 5
O script guarda as configurações atualizadas do gráfico em um modelo com o nome especificado.
Existe apenas um parâmetro de entrada para Name template do modelo O nome deve ser especificado sem a extensão ".tpl". Por exemplo, tester:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18802
