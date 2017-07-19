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Chart Save Template - скрипт для MetaTrader 5
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Скрипт сохраняет текущие настройки графика в шаблон с указанным именем.
Входной параметр всего один - Name template - имя для шаблона. Имя указывается без расширения ".tpl". Например tester:
Martin
Советник без единого индикатора. Используется увеличение лота и шага.AlexSTAL_ZigZagProf_channel
Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора зигзага AlexSTAL_ZigZagProf.
Report
Библиотека для MetaTrader 4/5, которая позволяет формировать отчеты по истории торгов.Four_MA_Strength
Индикатор силы и направления тренда с использованием четырёх мувингов.