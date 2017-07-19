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Chart Save Template - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2551
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Скрипт сохраняет текущие настройки графика в шаблон с указанным именем.

Входной параметр всего один - Name template - имя для шаблона. Имя указывается без расширения ".tpl". Например tester:

Chart save template

Martin Martin

Советник без единого индикатора. Используется увеличение лота и шага.

AlexSTAL_ZigZagProf_channel AlexSTAL_ZigZagProf_channel

Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора зигзага AlexSTAL_ZigZagProf.

Report Report

Библиотека для MetaTrader 4/5, которая позволяет формировать отчеты по истории торгов.

Four_MA_Strength Four_MA_Strength

Индикатор силы и направления тренда с использованием четырёх мувингов.