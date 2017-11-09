CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

Chart Save Template - Skript für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
943
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das Skript sichert den aktuellen Chart als Template unter angegebenen Namen.

Es gibt nur einen Eingabeparameter für den Namen des Templates Name template. Der Name sollte ohne die Erweiterung ".tpl" angegeben werden. Z. B. tester:

Chart save template

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18802

Report Report

Die Bibliothek für MetaTrader 4/5 erlaubt das Erstellen eines Berichtes auf Grund der Handelshistorie.

Martin Martin

Ein Expert Advisor ohne einen einzigen Indikator. Verwendet die Steigerung von Lotgröße und Schrittweite

TesterBenchmark TesterBenchmark

Misst den Nettoerfolg im Strategie Tester von MetaTrader 4/5.

Four_MA_Strength Four_MA_Strength

Dieser Indikator zeigt Stärke und Richtung eines Trends von vier gleitenden Durchschnitte an.