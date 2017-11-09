Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Chart Save Template - Skript für den MetaTrader 5
Das Skript sichert den aktuellen Chart als Template unter angegebenen Namen.
Es gibt nur einen Eingabeparameter für den Namen des Templates Name template. Der Name sollte ohne die Erweiterung ".tpl" angegeben werden. Z. B. tester:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18802
